Власти Правдинска объяснили, зачем закрыли исторический фасад музея утеплителем

В мае 2025 года стало известно, что музей получил 60,9 млн рублей на ремонт здания, в которое ему предстоит переехать из дома культуры на улице Кутузова. Одноэтажное здание с мансардой довоенной постройки музей получил от муниципалитета ещё в 2022 году, однако оно нуждалось в капитальном ремонте. Директор музея Карина Тишкова поясняла «Новому Калининграду», что новое здание позволит значительно расширить экспозицию.