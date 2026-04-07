Село Дивеево в Нижегородской области — лидер по росту цен на проживание в майские праздники

Село Дивеево в Нижегородской области традиционно пользуется популярностью у туристов, которые приезжают сюда в майские праздники. При этом цена проживания в Дивеево выросла очень значительно в сравнении прошлым годом, обогнав города-курорты Краснодарского края и Крым. Исследование цен в отелях на майские праздники 2026 года провел сервис бронирования ТВИЛ. РУ.
Средняя стоимость одной ночи проживания с 1 по 11 мая 2026 года выросла в таких городах как:
— Геленджик, Краснодарский край (27%) ― 5 619 ₽/4 ночи,
— Самара, Самарская область (36%) ― 4 567 ₽/3 ночи,
— Кострома, Костромская область (40%) ― 7 017 ₽/2 ночи,
— Красная Поляна, Краснодарский край (42%) ― 6 705 ₽/4 ночи,
— Железноводск, Ставропольский край (45%) ― 4 883 ₽/6 ночей,
— Алупка, Крым (52%) ― 5 023 ₽/5 ночей,
— Алушта, Крым (57%) ― 5 043 ₽/5 ночей,
— Симферополь, Крым (59%) ― 3 967 ₽/2 ночи,
— Кабардинка, Краснодарский край (61%) ― 5 140 ₽/5 ночей.
Дивеево лидирует в списке направлений: стоимость двух ночей тут составляет 8 235 рублей, цена выросла на 72% к уровню прошлого года.