Тропу «Легенды Хехцира» оборудуют стендами с историческими справками

Таким образом проект предложит не только активный, но и познавательный отдых.

Источник: Хабаровский край сегодня

Познавательный туризм намерены развивать под Хабаровском в рамках проекта «Легенды Хехцира». Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», «Легенды Хехцира» — это экологическая тропа, протяженностью несколько менее 4 км, которую оборудуют для комфортных пеших и велопрогулок по склонам хребта. Здесь уже ведется строительство пункта проката, подготовлена площадка для визит-центра.

Во время прогулки туристы смогут познакомиться с местной уникальной природой, а также погрузиться историю. Для этого ГЛК «Хехцир» объединил усилия с Хабаровским краевым музеем имени Н. И. Гродекова.

— Обе стороны договорились о совместной реализации федерального проекта «Легенды Хехцира», направленного на популяризацию истории и культуры Дальнего Востока. Таким образом, после обустройства туристического пешего маршрута на территории комплекса, вдоль тропы появятся информационные стенды с краткими историческими справками и QR-кодами. С их помощью гости «Хехцира» смогут в деталях узнать об археологических находках уссурийской тайги, этнических группах региона и ключевых событиях освоения Дальнего Востока, — рассказали в Гродековском музее.

Однако для полного погружения в историю и уточнения подробных деталей проектом предусмотрены специальные рекомендации о посещении музея.

— В планах — интерактивные точки на маршруте, выездные экскурсии музейных сотрудников и другие совместные форматы. Все это работает на имидж Хабаровска и всего края, — дополнили в администрации ГЛК «Хехцир».