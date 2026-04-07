В Воронежской области снят режим угрозы БПЛА

Губернатор Александр Гусев подтвердил уничтожение 16 целей.

Источник: Комсомольская правда

Утром 7 апреля в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, который был введен накануне вечером и продолжался всю ночь.

Как сообщил глава региона Александр Гусев в своем канале в МАХ, минувшей ночью силами противовоздушной обороны было обнаружено и сбито 16 БПЛА. Несмотря на успешную работу военных, падение обломков одного из дронов привело к разрушениям на земле.

Так, произошло возгорание кровли склада, возникшее из-за падения сбитого аппарата. Оно уже ликвидировано. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения местного предприятия. Производственный процесс временно остановлен. Пострадал 40-летний мужчина, он получил ожоги и был госпитализирован.

В частном секторе повреждены четыре жилых дома. В двух случаях пострадали мансарды, в одном — выбиты окна, еще в одном — разрушена часть стены.

Губернатор подчеркнул, что осмотр территорий продолжается.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше