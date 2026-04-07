Возобновилось курсирование круизного туристского поезда «Цветущая степь» по маршруту Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Москва.
Поездка в формате «поезд-отель» рассчитана на 5 дней/4 ночи.
В рамках уникального туристического проекта путешественники знакомятся с историей донского казачества, самобытной Калмыкией и культурой кочевых народов.
Так, в Ростовской области туристам предлагается обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по донской столице. Предусмотрен визит в единственный в России культурно-выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия»: экспонаты частной коллекции повествуют о трех прославленных частях Русской императорской гвардии, при этом гости Дона могут не только увидеть настоящие костюмы казаков-лейбгвардейцев, но и познакомиться с донским «гутором», попробовать гастрономическую традицию нижнего Дона — «кохвий с оселедцем».
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.
Гастрономическая — обязательная составляющая маршрута. Путешественникам предлагается приобщиться к локальной кухне: продегустировать сало, разнообразные блюда из рыбы, наваристую уху.
— Такой формат туров отлично подойдет для первого знакомства с регионом, чтобы влюбиться в Вольный Дон и еще неоднократно вернуться на гостеприимную донскую землю, — считает директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова.
Туристический проект «Цветущая степь» отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».