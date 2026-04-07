В мае россиян ждет всего 19 рабочих дней

В мае 2026 года россиян ждет 19 рабочих дней и 12 выходных. Большое количество нерабочих дней по традиции образовалось за счет Праздника Весны и Труда и Дня Победы. Это сайт KP.RU выяснил, изучив производственный календарь.
На последний весенний месяц выпадает сразу два праздника — 1 мая — Праздник Весны и Труда и 9 мая — День Победы. То есть отдыхать граждане России будут отдыхать с 1 по 3 мая, а потом — с 9 по 11 мая. Также стоит учитывать, что 8 мая будет сокращенным рабочим днем. Таким образом, из оставшихся месяцев 2026 года в мае будет меньше всего рабочих дней.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2026 году россиян ожидает сокращенная рабочая неделя. Праздник Дня народного единства выпадает на среду, а день накануне, 3 ноября, будет укороченным.
