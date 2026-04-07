В ГАИ Ростовской области предупредили водителей о сложной ситуации на дорогах

Водителей в Ростовской области предупредили о сложной обстановке на дорогах из-за дождя. Об этом утром во вторник, 7 апреля, сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
— В регионе ожидаются осадки. Госавтоинспекция просит автомобилистов быть особенно внимательными, — обратились в ведомстве к водителям. — Рекомендуется снизить скорость. Держите безопасную дистанцию и боковой интервал. Откажитесь от резких перестроений и обгонов. Выбирайте скорость, соответствующую погодным условиям.
Соблюдение правил дорожного движения и повышенная внимательность помогут сохранить жизнь и здоровье, напоминают инспекторы.
