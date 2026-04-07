Книгу о ночной жизни нижегородского метро выпустил местный медиапроект

Коллектив медийного проекта «Метро НН», посвященного нижегородскому метрополитену, представил новое издание, раскрывающее аспекты жизни и функционирования городской подземки. Информацию об этом распространил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев через свой аккаунт MAX.
В издании под названием «Метро. Жизнь подземной вселенной» детально рассматривается ночная деятельность метрополитена: события, происходящие под землей после завершения работы станций, и места, где размещаются поезда в ночное время.
Кроме того, в книге затрагиваются вопросы инженерныхПодробно рассмотрены инженерные решения, связанные с расположением станций, освещается история возведения линий метро и представлены описания ежедневной работы персонала. Издание богато иллюстрировано фотографиями и схемами.
Как поделился Юрий Шалабаев, проект воплощен в жизнь благодаря содействию работников нижегородского метрополитена, а также на основе изучения опыта работы Минского метрополитена. Книга уже доступна для приобретения по всей территории России, от Калининграда до Южно-Сахалинска.
Ранее на стройплощадке станции метро «Сенная» начали заливку среднего уровня.