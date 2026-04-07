Трамп заявил, что не боится совершения военных преступлений в Иране

Президент США одной фразой ответил, беспокоит ли его возможность совершения военных преступлений в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит возможность совершения военных преступлений и пригрозил разрушить иранские мосты и электростанции в Иране, если Тегеран ко вторнику не откроет Ормузский пролив. Об этом сообщает The Guardian.

«Меня это не беспокоит. Знаете, что такое военное преступление? Наличие ядерного оружия», — ответил Трамп, выступая в Белом доме.

Ранее американский лидер не стал отвечать, будут ли под запретом ударов какие-либо гражданские объекты в Иране.

Как писал сайт KP.RU, на пресс-конференции Трамп заявил, что американская армия может уничтожить Иран всего за одну ночь. По его словам, такая ночь якобы может наступить уже сегодня, 7 апреля. Он также пригрозил, что «все мосты в Иране будут разрушены», а «все электростанции в Иране будут выведены из строя, гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше