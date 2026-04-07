Заражённые бурой гнилью яблоки из Китая остановили на границе ЕАО

Заражённые фрукты не пустили в регион, их уничтожат.

2 апреля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на фитосанитарном посту «Нижнеленинский» в ЕАО была предотвращена попытка ввоза заражённых фруктов из Китая. Общий вес досмотренной партии составил 11,7 т — яблок, томатов и перцев.

В ходе проверки специалисты выявили карантинный объект — бурую монилиозную гниль — в партии свежих яблок весом 315 кг. Отобранные образцы направили в Хабаровский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» для подтверждения диагноза. Ввоз заражённых яблок запрещён, собственник принял решение об их уничтожении.

Это первый случай выявления бурой монилиозной гнили в импортных овощах и фруктах в ЕАО в 2026 году. Всего в этом году из Китая в регион поступило шесть партий плодоовощной продукции.

Ситуация подчёркивает важность фитосанитарного контроля на границе и меры по защите сельского хозяйства Еврейской автономной области от опасных инфекций.