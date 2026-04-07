Пермские власти рассказали о подростке, напавшем на учителя

Подросток, напавший на учителя в Пермском крае, предварительно, состоит на учете.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 апр — РИА Новости. Подросток, напавший на учителя у входа в школу в Добрянке в Пермском крае, предварительно, состоит на учёте в полиции, а также неоднократно оставался на повторное обучение, сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, педагог в больнице, врачи борются за его жизнь. По данным краевого ГУ МВД, пострадавшая женщина была классным руководителем подростка.

«Молодой человек состоит на учёте в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе», — написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что пострадавшая является завучем, сейчас женщина находится в тяжелом состоянии.

В краевой прокуратуре данных о том, что подросток состоит на учете, у ведомства пока нет, рассказали РИА Новости в ведомстве.