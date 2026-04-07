Министра тарифной политики Красноярского края обвиняют во взятке в 10 млн

Задержанному накануне министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.
По версии следствия, в августе 2022 года владелец энергетической компании обратился к чиновнику, занимавшему тогда пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, с предложением о взятке в 10 миллионов рублей. За эти деньги Ананьев должен был помочь предприятию получить статус территориальной сетевой организации.
Первая часть оговорённой суммы — 5 миллионов рублей — была передана министру в ноябре 2022 года. Уголовное дело возбуждено, фигурант задержан. Следствие продолжается.
Ранее мы сообщали, что прокуратура добилась демонтажа «кладбищенского ТЦ» в Красноярске.