Министра тарифной политики Красноярского края обвиняют во взятке в 10 млн

Ананьев задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Задержанному накануне министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.

По версии следствия, в августе 2022 года владелец энергетической компании обратился к чиновнику, занимавшему тогда пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, с предложением о взятке в 10 миллионов рублей. За эти деньги Ананьев должен был помочь предприятию получить статус территориальной сетевой организации.

Первая часть оговорённой суммы — 5 миллионов рублей — была передана министру в ноябре 2022 года. Уголовное дело возбуждено, фигурант задержан. Следствие продолжается.

