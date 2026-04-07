СК возбудил дело о покушении на убийство учителя в Пермском крае

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России.

Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту нападения на преподавателя школы в Добрянке.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В совершении преступления подозревается 17-летний ученик этой же школы, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, утром 7 апреля у входа в учебное заведение подросток нанёс ножевые ранения своему классному руководителю 1970 года рождения. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Подросток доставлен в следственный отдел, с ним работают сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СК России. Назначены судебные экспертизы.

Учебный процесс в школе идёт в штатном режиме. С детьми работают психолог и учителя.