Синоптики обещают нижегородцам потепление до +17 градусов 15 апреля

Потепление до +17 градусов ждет нижегородцев на следующей неделе. По данным синоптиков «Яндекс. Погоды», горожане и туристы смогут отдохнуть от дождей.
В ближайшие выходные, 11 и 12 апреля, днем в столице ПФО воздух будет прогреваться до +7…+9°C. При этом в субботу на улице будет облачно, а в воскресенье — ясно.
С понедельника температура возьмет уверенный тренд на повышение: к 15 апреля столбики уличных термометров будут подниматься до +17°C. Ночью за окном будет +7…+9°C.
