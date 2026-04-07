Александр Ананьев официально снят с должности министра тарифной политики Красноярского края

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 6 апреля подписал распоряжение об увольнении Александра Ананьева с должности регионального министра тарифной политики. Осуществлять полномочия по руководству ведомством с 7 апреля 2026 года поручено заместителю министра тарифной политики края Роману Дубровскому, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Накануне Александр Ананьев задержан по подозрению в крупной взятке, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте. По данным сотрудников регионального главка СК РФ, летом 2022-го обвиняемый, занимавший в то время должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, за взятку в 10 млн рублей обязался способствовать коммерческой компании в решении определенных вопросов в ее интересах. Осенью на парковке у здания красноярского торгового комплекса «Авиатор» ему был передан первый транш в размере 5 млн рублей. Но свои обязательства, по мнению коммерсантов, министр не выполнил, и вторую часть взятки ему передавать руководство фирмы отказалось.