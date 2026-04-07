В Перми с начала года ликвидировали 30 аварийных домов

По данным городского департамента ЖКХ, с начала года в Перми уже снесли 30 аварийных домов. Больше всего — в Свердловском районе (8 зданий) и Орджоникидзевском (7). В Кировском районе демонтировали 6 домов, в Дзержинском — 5. В Мотовилихинском районе снесли 3 здания, а в Ленинском — одно.