Водорослям — крышка! В Волгограде жители меняют пластик на мальков

— Все жители нашего региона могут принести пластиковые крышки в абонентский пункт компании или в сборные пункты в торговых центрах, чтобы поучаствовать в экологической акции. После сбора пластик будет передан предприятиям по переработке. На деньги за передачу пластика мы сможем приобрести мальков сазана, толстолобика и белого амура. Ближайший выпуск мальков в Волгу состоится уже 11 апреля на Ельшанской набережной, — рассказала представитель компании.