Губернатор уволил министра тарифной политики Красноярского края

Александр Ананьев освобожден от должности министра тарифной политики Красноярского края.
Соответствующее распоряжение 6 апреля подписал губернатор Михаил Котюков, оно уже вступило в законную силу.
Отметим, кадровое решение последовало после задержания министра по подозрению в получении взятки в крупном размере.
Сегодня суд должен избрать Ананьеву меру пресечения.
С 7 апреля осуществлять полномочия по руководству министерством тарифной политики региона губернатор поручил Роману Дубровскому (заместителю министра тарифной политики).