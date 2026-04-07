Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор уволил министра тарифной политики Красноярского края

Александр Ананьев освобожден от должности министра тарифной политики Красноярского края.

Соответствующее распоряжение 6 апреля подписал губернатор Михаил Котюков, оно уже вступило в законную силу.

Отметим, кадровое решение последовало после задержания министра по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Сегодня суд должен избрать Ананьеву меру пресечения.

С 7 апреля осуществлять полномочия по руководству министерством тарифной политики региона губернатор поручил Роману Дубровскому (заместителю министра тарифной политики).