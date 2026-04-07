В Красноярском крае в 2026 году отремонтируют 420 километров дорог

В 2026 году в Красноярском крае отремонтируют 168 километров региональных дорог и 252 километров местных — на эти цели направят 15 миллиардов рублей. Программу обновления дорожной сети представили губернатору Михаилу Котюкову.
Также планируется восстановить 36 километров федеральных трасс, еще на пяти объектах протяженностью почти 40 километров работы начнут в этом году. Подрядчики для ремонта региональных трасс уже определены.
В числе ключевых краевых объектов: реконструкция трассы Красноярск — Кузнецово — Зыково, обхода Красноярска, капитальный ремонт дорог Канск — Абан — Богучаны, обхода Ужура, Канск — Талай.
Мэр Красноярска Сергей Верещагин доложил о планах на сезон. Так, на ремонт дорог краевого центра предусмотрено 2,46 миллиарда рублей (1,51 миллиарда — из краевого бюджета, 957 миллионов — из городского). Работы охватят 56 объектов общей протяжённостью почти 70 километров.
На территории большого Красноярска планируется отремонтировать более 22 километров дорог.
Губернатор обозначил требования к подрядчикам: соблюдать графики, контролировать качество работ и устранять дефекты на гарантийных объектах.
