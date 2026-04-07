В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до 7 км/ч

Жители крупных городов всё чаще выражают недовольство поведением самокатчиков. По данным опросов, до 45% экономически активных жителей Москвы считают, что в городе нужно полностью запретить передвижение на электросамокатах, как арендованных, так и личных. В Санкт-Петербурге эта доля ещё выше — 51%.