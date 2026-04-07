В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до 7 км/ч

В Государственной думе обсуждают ужесточение правил использования электросамокатов. Глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил несколько мер, направленных на ограничение передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, он предложил запретить курьерам использовать тротуары для передвижения, сообщает «Российская газета».
По данным ГИБДД, в 2025 году в России произошло 3,2 тысячи ДТП с участием СИМ. В этих авариях погибли 68 человек, а 3,38 тысячи получили ранения.
Жители крупных городов всё чаще выражают недовольство поведением самокатчиков. По данным опросов, до 45% экономически активных жителей Москвы считают, что в городе нужно полностью запретить передвижение на электросамокатах, как арендованных, так и личных. В Санкт-Петербурге эта доля ещё выше — 51%.
Нилов считает, что необходимо регулировать использование СИМ на уровне компаний, предоставляющих услуги аренды самокатов или нанимающих курьеров. На оживлённых улицах, где много пешеходов, следует либо полностью запретить использование СИМ, либо ограничить их скорость до 7 километров в час. Это позволит самокатам двигаться чуть быстрее пешеходов.
Курьерам на велосипедах, по мнению депутата, следует использовать только велодорожки и крайнюю правую полосу проезжей части.
Сейчас для СИМ действуют ограничения скорости в 25 километров в час, приоритет пешехода и обязанность спешиваться при создании помех. За нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а в случае управления в состоянии опьянения — от 1000 до 1500 рублей.
Адвокат Илья Русяев считает, что у школ, поликлиник, станций метро и в туристических зонах необходимо либо установить медленные режимы для СИМ, либо полностью запретить транзитный проезд. Также важно перенести ответственность на операторов кикшеринга. Они технически могут внедрить верификацию возраста, автоматическое снижение скорости и невозможность завершить аренду вне специальной парковки. Кроме того, необходимо обязательное страхование гражданской ответственности для коммерческого проката.
Если самокатчик сбил пешехода, пострадавший может столкнуться с долгим и неопределённым исходом спора. Страховка может значительно ускорить процесс разрешения таких ситуаций.
