Нижегородцы продегустировали куриные яйца к Пасхе

«Слепая» дегустация отварных куриных яиц разных производителей прошла в рамках пресс-конференции nn.aif.ru. в преддверии Пасхи.
Участниками мероприятия стали представители Нижегородской митрополии и Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, эксперты из сферы пищевой промышленности, представители СМИ.
Куриные яйца для «слепой» дегустации были закуплены в нижегородских магазинах. Оценить предстояло четыре образца от производителей из Нижегородской, Владимирской и Тульской областей, а также Республики Чувашия. Образцы продукции предстояло сравнить по внешнему виду и вкусу после варки, не зная названия брендов.
В итоге победу в экспертном голосовании одержало «Дивеевское яйцо» от Дивеевской птицефабрики. За нижегородского производителя было отдано 64% голосов.
27% голосов набрали куриные яйца под маркой «Ко-коль» ООО «Зерно» из Владимирской области.
Третье место эксперты отдали продукции марки «Моя цена» птицефабрики «Тульская». Куриный яйца «Пернатая долина» заняли почётное четвёртое место в голосовании.
По экспертным оценкам, нижегородские производители в очередной раз подтвердили свои сильные позиции на рынке.
Представители производителя напомнили, что приобрести продукцию бренда «Дивеевское яйцо» можно во всех крупных торговых сетях Нижегородской области. К празднику Пасхи появился новый формат упаковки — по 20 штук.
Напомним, производство куриного мяса на 20% увеличили на нижегородской птицефабрике.