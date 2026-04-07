Самые популярные автобусные маршруты в Нижнем Новгороде назвали специалисты

В Нижнем Новгороде в марте текущего года наибольшей популярностью среди пассажиров общественного транспорта пользовались три автобусных маршрута: № 45, № 83 и № 87. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС».
Согласно информации, предоставленной Центром развития транспортных систем (ЦРТС), среди других видов транспорта жители города чаще всего выбирали следующие маршруты: трамвайные № 6, 7 и 5, электробусные № Э-9, Э-12, Э-14 и Э-13, а также троллейбусные № 10, 15 и 25.
Статистика поездок в общественном транспорте формируется на основе информации, полученной от компании ООО «Ситикард», которая является оператором автоматизированной системы оплаты проезда.
