1,7 млн нижегородцев регулярно занимаются спортом

1,7 млн нижегородцев регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это на 27,1% больше, чем в 2021 году, сообщает Нижегородстат.
Согласно статистике, в Нижегородской области половина спортсменов — это жители в возрасте от 3 до 29 лет. При этом 39,2% из них — это женщины.
По опросам ведомства, 65% жителей региона имеют отличное состояние физического здоровья и 82% — нормальное состояние психического здоровья. При этом врачи отмечают, что для поддержания здоровья и ранней диагностики заболеваний необходимо регулярно проходить медицинские осмотры.
По данным 2024 года, 91,3% взрослого населения прошли медобследование. По сравнению с 2023% их число выросло на 8,8%.
Санаторно-курортные учреждения и места отдыха также играют важную роль в укреплении здоровья и восстановлении сил. В 2024 году в Нижегородской области действовало 197 санаторно-курортных организаций и организаций отдыха на 27,1 тысячи мест, в том числе 6 детских санаториев на 697 мест.
