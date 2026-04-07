В «РВК-Воронеж» прокомментировали ситуацию с перерасчетом платы за воду в домах на Левом берегу

Прокуратура проверила жалобы жителей двух многоквартирных домов в Левобережном районе и выявила нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации. В отношении ООО «РВК-Воронеж» внесено представление, а дело передано в жилищную инспекцию. В компании прокомментировали ситуацию.
Ранее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в январе и феврале этого года 107 жильцам домов № 3 и № 5 по улице Ленинградская не произвели перерасчет платы за холодную воду. Причина — оба месяца вода подавалась с перебоями из-за сниженного давления.
3 апреля прокуратура Воронежа направила в государственную жилищную инспекцию региона постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Кроме того, генеральному директору «РВК-Воронеж» внесено представление.
В «РВК-Воронеж» заявили, что поддерживают постоянный контакт с контролирующими органами, и все дальнейшие действия будут согласовываться и предприниматься совместно с ними. В компании пояснили, что сниженное давление в домах на Ленинградской было связано с утечкой на сетях. Аварийные бригады выезжали на место после каждого обращения жителей для обследования, однако приступить к ремонту удалось только после завершения приоритетных задач — на социально значимых объектах и объектах с риском подтоплений.
— Все это время водоснабжение в районе на уровне магистральных сетей оставалось стабильным. Проблема затрагивала только два жилых дома, — подчеркнули в компании.
Ремонтные мероприятия завершили 2 апреля, сейчас подача холодной воды осуществляется в штатном режиме.
Отдельно в «РВК-Воронеж» разъяснили ситуацию с домом № 110 по Ленинскому проспекту, который также упоминался в обращениях. Специалисты обследовали сети водоснабжения и выяснили, что давление в магистральной сети соответствует нормативному режиму. Для решения проблемы и обеспечения жителей стабильным водоснабжением водоканал рекомендовал управляющей компании приобрести повысительный насос.