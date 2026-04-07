В «РВК-Воронеж» прокомментировали ситуацию с перерасчетом платы за воду в домах на Левом берегу

В «РВК-Воронеж» заявили, что поддерживают постоянный контакт с контролирующими органами, и все дальнейшие действия будут согласовываться и предприниматься совместно с ними. В компании пояснили, что сниженное давление в домах на Ленинградской было связано с утечкой на сетях. Аварийные бригады выезжали на место после каждого обращения жителей для обследования, однако приступить к ремонту удалось только после завершения приоритетных задач — на социально значимых объектах и объектах с риском подтоплений.