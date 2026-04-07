Учитель из Прикамья, на которую школьник напал с ножом, скончалась

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Прокуратура проводит проверку. Подозреваемый задержан, он состоял на учёте в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение. Учебный процесс в школе продолжается, с детьми работают психологи.