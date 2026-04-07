Учитель из Прикамья, на которую школьник напал с ножом, скончалась

Трагедия случилась утром на крыльце учебного заведения.

Учительница, пострадавшая при нападении в школе в Добрянке, скончалась, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Несмотря на все усилия врачей, спасти учителя русского языка и литературы школы Добрянки Олесю Багута не удалось. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшей.

Трагедия произошла утром 7 апреля. 17-летний ученик этой школы нанёс ножевые ранения своему классному руководителю на крыльце учебного заведения. Пострадавшая была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Прокуратура проводит проверку. Подозреваемый задержан, он состоял на учёте в полиции и неоднократно оставался на повторное обучение. Учебный процесс в школе продолжается, с детьми работают психологи.