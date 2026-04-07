В Аксае из-за ремонта аварийного участка трубопровода организовали подвоз воды

В Аксае из-за ремонтных работ на трубопроводе жителям нескольких улиц организован подвоз воды. Об этом утром 7 апреля сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Уточняется, что водоснабжения не будет в течение всего дня. Причина — замена аварийного участка трубы на улице Луначарского.
— Без воды остались дома на нескольких улицах: Луначарского (от К. Либкнехта до Речной), Чичерина, Жуковского, Советской (включая многоквартирные дома № 73 и 75), Круглой, Старочеркасской, Пионерской, Первомайской, Крупской (включая дома № 4,5,6,8), а также на улицах Речной и Ушакова, — рассказала министр.
Ремонт планируют завершить к 19:00.
— Подвоз воды организован по заявкам. Обращаться нужно в диспетчерскую АО «АПМК РСВС» по телефону 5−38−38.
