В Аксае из-за ремонта аварийного участка трубопровода организовали подвоз воды

Работы на аварийном участке завершат к 19:00 7 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае из-за ремонтных работ на трубопроводе жителям нескольких улиц организован подвоз воды. Об этом утром 7 апреля сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Уточняется, что водоснабжения не будет в течение всего дня. Причина — замена аварийного участка трубы на улице Луначарского.

— Без воды остались дома на нескольких улицах: Луначарского (от К. Либкнехта до Речной), Чичерина, Жуковского, Советской (включая многоквартирные дома № 73 и 75), Круглой, Старочеркасской, Пионерской, Первомайской, Крупской (включая дома № 4,5,6,8), а также на улицах Речной и Ушакова, — рассказала министр.

Ремонт планируют завершить к 19:00.

— Подвоз воды организован по заявкам. Обращаться нужно в диспетчерскую АО «АПМК РСВС» по телефону 5−38−38.

