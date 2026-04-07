Бывшего замначальника «Бутырки» осудили за майнинг крипты в психбольнице

К концу 2025 года выяснилось, что число майнинговых ферм в России выросло на 44% относительно позапрошлого года и составило 196,9 тыс. Чаще всего они встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской Республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.