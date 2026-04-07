Бывшего замначальника «Бутырки» осудили за майнинг крипты в психбольнице

Московский суд приговорил бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Андрея Цыганова к почти трем годам принудительных работ за создание фермы для майнинга криптовалюты в психиатрической больнице при изоляторе. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Суд выяснил, что Цыганов вместе со старшим инженером учреждения Максимом Колчковым установил аппаратуру для майнинга на пятом этаже больницы в техническом помещении. Майнинг проводился за счет электричества, потребляемого СИЗО.
После проверки ФСИН расторгла контракт с Колчковым. В отношении него, как и в отношении Цыганова, возбудили уголовное дело об использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы (ч. 1 ст. 285 УК).
В ходе судебного заседания прокуратура просила приговорить обоих к реальным срокам. В результате Цыганов получил 2 года 10 месяцев принудительных работ, а Колчков — 1 год 11 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка. Кроме того, с мужчин взыскали деньги для возмещения материального ущерба. Решение суда вступило в законную силу.
К концу 2025 года выяснилось, что число майнинговых ферм в России выросло на 44% относительно позапрошлого года и составило 196,9 тыс. Чаще всего они встречались в Иркутской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан. Наименьшее число таких ферм было обнаружено в Волгоградской, Ивановской и Свердловской областях, Чувашской Республике, ЯНАО, Алтайском крае и регионах Черноземья.
