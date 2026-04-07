Миллион на ипотеку получили более тысячи семей в Хабаровском крае

В Хабаровском крае более тысячи семей получили выплаты на погашение ипотеки в 2025 году, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идёт о мере поддержки для многодетных: при рождении третьего или последующего ребёнка семье предоставляется до 1 млн рублей на погашение жилищного кредита. В 2025 году такой помощью воспользовались 1 043 семьи, а с начала действия программы — уже 1 366.
На эти цели региону было выделено свыше 557 млн рублей. Поддержка реализуется в рамках президентского нацпроекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным, и остаётся одной из самых востребованных мер для жителей края.
Право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился в период с 2024 по 2026 год и зарегистрирован на территории края. При этом жильё, приобретённое в ипотеку, также должно находиться в регионе.
Программа продолжится и в 2026 году. В крае уже обновили нормативные документы, и после оформления необходимых соглашений выплаты возобновятся во второй половине апреля. Помимо федеральной поддержки, многодетные смогут получить и региональную выплату — до 550 тысяч рублей.
Жители отмечают, что такая помощь ощутимо снижает долговую нагрузку. Например, одна из семей в Хабаровске смогла сократить срок ипотеки более чем на шесть лет.