Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической обстановке в России

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом в России.

Источник: Комсомольская правда

В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в мессенджере Max.

За прошедшую неделю зарегистрировано 573 тысячи случаев заболеваний, что соответствует показателям конца октября 2025 года. Также за неделю диагностировано около 2,9 тыс. случаев COVID-19. При этом заболеваемость гриппом сократилась на 15,4%.

Согласно результатам лабораторных исследований, доминирующим остается штамм гриппа А (H3N2). Кроме того, продолжают выявлять вирусы А (H1N1)pdm09 и типа В. Среди других респираторных инфекций наиболее распространены РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки, регулярно проветривать комнаты и избегать тесных контактов с заболевшими. При появлении высокой температуры, сильной слабости или ухудшении самочувствия не следует откладывать визит к врачу.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о подготовке Минздрава к новому эпидемическому сезону. По его словам, дефицита лекарств от простуды и гриппа в стране нет, а система лекарственного обеспечения работает стабильно.