В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической обстановке в России

В России сохраняется сезонный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Роспотребнадзор в мессенджере Max.
За прошедшую неделю зарегистрировано 573 тысячи случаев заболеваний, что соответствует показателям конца октября 2025 года. Также за неделю диагностировано около 2,9 тыс. случаев COVID-19. При этом заболеваемость гриппом сократилась на 15,4%.
Согласно результатам лабораторных исследований, доминирующим остается штамм гриппа А (H3N2). Кроме того, продолжают выявлять вирусы А (H1N1)pdm09 и типа В. Среди других респираторных инфекций наиболее распространены РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки, регулярно проветривать комнаты и избегать тесных контактов с заболевшими. При появлении высокой температуры, сильной слабости или ухудшении самочувствия не следует откладывать визит к врачу.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о подготовке Минздрава к новому эпидемическому сезону. По его словам, дефицита лекарств от простуды и гриппа в стране нет, а система лекарственного обеспечения работает стабильно.