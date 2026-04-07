«Нельзя это забывать»: Савичева упрекнула Гагарину в неблагодарности

Певица Юлия Савичева упрекнула свою коллегу Полину Гагарину в неблагодарности из-за того, что та не любит вспоминать об участии в «Фабрике звезд». Гагарина стала победительницей второго сезона программы, однако она не стала подписывать контракт с продюсером Максимом Фадеевым.
— Я берегу воспоминания о «Фабрике звезд». Для меня это определенный момент жизни, который сделал меня известной на всю страну. И вообще, пинок был мощный. Ни в коем случае нельзя это забывать, как, например, это делает Гагарина. Она не любит обсуждать «Фабрику» и вспоминать, что она там была, — высказалась Савичева в интервью каналу «Жара».
При этом певица подчеркнула, что считает Гагарину самым успешным участником программы.
Ранее Савичева предположила, что из-за ситуации с Евровидением отношения между ней и Гагариной могли испортиться. Она считает, что коллега, вероятно, испытывала к ней неприязнь, поскольку именно ей тогда досталась возможность представить страну на конкурсе.
27 марта стало известно, что концерт Полины Гагариной отменили в Астане. Ранее сервис анонсировал концерт артистки в Конгресс-холле Астаны.