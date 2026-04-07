Умер профессор нижегородской сельхозакадемии Иван Постнов

В Нижнем Новгороде простятся с Иваном Постковым, профессором местной сельхозакадемии, ушедшим из жизни 5 апреля на 89-м году, сообщили в НГАТУ.
Иван Евстафьевич Постнов обладал докторской степенью в области биологических наук и имел почетное звание «Заслуженный работник высшего профессионального образования РФ».
Уроженец села Крутец (ныне Бутурлинский район), Постнов в 1962 году завершил обучение в Горьковском государственном университете. После этого он в течение нескольких лет занимался исследовательской деятельностью в институте химии.
В 1987 году Иван Евстафьевич начал свою карьеру в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (НГАТУ). Там он сначала руководил кафедрой «Защита растений», а затем, с 2009 по 2021 год, возглавлял кафедру «Водные биоресурсы и аквакультура». Общий стаж его работы в стенах академии превысил 40 лет.
За время своей научной и преподавательской деятельности профессор Постнов стал автором 14 изобретений, получивших авторские свидетельства. Эти разработки нашли применение в различных производственных и научных центрах по всей стране.
Церемония прощания с Иваном Постковым пройдет 7 апреля на Бугровском кладбище.
