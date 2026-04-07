Таможня Беларуси не дала вывезти в Россию 40 тонн груш. Подробности приводит Государственный таможенный комитет.
При проведении специальных мероприятий неподалеку от участка границы Беларуси с Россией, таможенниками были установлены очередные факты незаконной транспортировки груш.
В общей сложности, заметили в ГТК, из Беларуси в РФ планировали вывезти около 40 тонн названных фруктов на сумму более 275 000 рублей.
В первом случае могилевские таможенники остановили грузовик Volvo, в котором было 20 тонн груш. Товаросопроводительные документы и сертификаты, которые подтверждали бы безопасность продукции, у водителя отсутствовали.
Подобное нарушение было выявлено и сотрудниками Витебской таможни. Так, еще 20 тонн груш везли в обход законодательства, прикрыв их пустыми коробками в автомобиле Mercedes.
Таможня начала административные процессы в отношении белорусских перевозчиков по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф окажется до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
