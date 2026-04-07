Жителей северного Аяна на Пасху без яиц и молока не оставят

В село Аян самолетом «Хабаровских авиалиний» в Пасхе доставили свежие яйца и другие продукты питания, которые сегодня в дефиците в местных магазинах. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Причиной нехватки социально значимых продуктов питания стал сбой в работе основной коммерческой организации, снабжающей Аян. Местные жители сообщают о нехватке молока, мяса, риса, консервированного зеленого горошка и кукурузы. В настоящий момент их нет ни в одном магазине села.
Как пояснил глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский, компания-поставщик не смогла завезти в период морской навигации 2025 года запланированный перечень товаров первой необходимости. Эта же организация являлась получателем субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке продовольствия.
— Для предотвращения дефицита администрация района через краевое министерство транспорта проработала вопрос финансирования зимника Нелькан — Аян за счет бюджета региона. Планировалось восполнить запасы продовольствия в период работы автозимников из Хабаровска и соседней Якутии. Однако аномально снежная зима не позволила местным дорожникам своевременно пробиться через хребет Джугджур, — прокомментировал Сергей Альбертовский.
В сложившихся условиях было принято альтернативное решение. По обращению районной администрации министерство промышленности и торговли края совместно с министерством транспорта проработало вопрос о привлечении воздушного судна «Хабаровских авиалиний». Социально значимое продовольствие решено доставлять из Николаевска-на-Амуре в Аян на каждом регулярном рейсе в количестве 120 килограммов.
Сергей Альбертовский взял ситуацию под личный контроль и обратился к жителям с просьбой отнестись к временным трудностям с пониманием.