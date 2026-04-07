Суд взыскал 10,8 млн рублей с компании за свалку в Волгограде

Суд заставил компанию «Приволжтрансстрой» выплатить 10 877 000 рублей за загрязнение почвы в Волгограде. Речь идет о несанкционированной свалке строительного мусора на границе Ворошиловского и Советского районов — между микрорайоном Тулака и бывшим Консервным заводом.
Инспекторы Нижне-Волжского управления Росприроднадзора вместе с ЦЛАТИ выехали на место и зафиксировали: 1823 квадратных метра земли засыпаны грунтом с отходами стройматериалов. Анализы проб почвы показали превышение по нефтепродуктам и нитрат-ионам. Ответственным признали ООО «Приволжтрансстрой».
Юридическое и должностное лицо привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 8.2, ч. 2 ст. 8.6 и ст. 8.5 КоАП РФ — штраф составил 500 тысяч рублей. Экологи рассчитали ущерб почве от захламления и химического загрязнения и направили требование о добровольной оплате. Компания его проигнорировала.
После этого управление подало иск в Арбитражный суд Волгоградской области. Суд требования поддержал и взыскал с «Приволжтрансстроя» 10 877 000 рублей в счет возмещения вреда.
Исполнение решения находится на контроле.
