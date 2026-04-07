Москвичам предсказали похолодание с потеплением к выходным

Днем в Москве ожидается около плюс 9 , относительная влажность воздуха составит примерно 65−70%, северо‑западный ветер усилится до 4−5 м/с, атмосферное давление — около 737 мм рт. ст., что несколько ниже нормы.
При этом в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, без осадков.
До конца недели, по данным «Яндекс Погоды», дневные температуры сначала удержатся в пределах плюс 4−5 °C, в четверг возможен кратковременный спад до около плюс 2 , после чего ожидается постепенное потепление до 11−12 °C к воскресенью-понедельнику.
В ночные часы прогнозируется от около 0−2 °C в середине недели до 5−6 °C ближе к началу новой рабочей недели. В среду—пятницу в столице вероятны в основном умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами переходящие в легкий дождь, тогда как к выходным установится преимущественно сухая погода, при этом атмосферное давление будет постепенно расти, колеблясь в диапазоне от 739 до 757 мм рт. ст.