Средняя пенсия неработающих пенсионеров увеличилась до 25,6 тысячи рублей

Согласно информации Социального фонда, показатель составил 25 637 рублей. Годом ранее, в феврале 2025-го, средняя выплата находилась на уровне 23 800 рублей.
Таким образом, динамика показывает заметный рост пенсионного обеспечения для этой категории граждан. При этом средний размер пенсий по стране в целом оказался немного ниже — в феврале он составил около 25 261 рубля.
Ранее отмечалось, что в среднем пенсионные выплаты у мужчин в России выше, чем у женщин, и основным фактором здесь является длительность трудового стажа. Разрыв в размере пенсий объясняется тем, что мужчины, как правило, дольше продолжают работать и накапливают больше пенсионных прав.
