Сконструирован детектор рентгеновского излучения для российского приборостроения

ТОМСК, 7 апреля. /ТАСС/. Детекторы рентгеновского излучения с матричными и микрополосковыми сенсорами сконструировали ученые Томского государственного университета и НИЦ «Курчатовский институт» — НИИСИ. Это позволит удовлетворить потребность российского приборостроения и науки в детекторных модулях, созданных на основе российских компонентов, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.
«От отечественного приборостроения сейчас поступает четкий запрос — нужны устройства для обнаружения, регистрации, измерения и анализа физических сигналов, частиц или излучений, изготовленные на основное российских компонентов. Детекторы рентгеновского излучения, над которыми идет совместная работа с НИИСИ, необходимы для изготовления томографов, маммографов и другой медицинской техники. Наряду с этим они востребованы в атомной энергетике, промышленной дефектоскопии, системах безопасности и научных экспериментах», — объяснил руководитель проекта, научный сотрудник Центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Антон Тяжев.
Ученые из ТГУ применяют навыки в разработке сенсоров на основе арсенида галлия, компенсированного хромом, в то время как партнеры из НИИСИ специализируются на создании чипов многоканальной специализированной read-out электроники. В рамках проекта разрабатываются сенсоры двух типов — матричные и микрополосковые, что позволяет провести предварительную проверку решений перед запуском производства полноформатного детекторного модуля.
В команду ученых входят разработчики программной архитектуры чипа, инженеры по проектированию электронных плат, программисты и специалисты по тестированию. Сотрудники Центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» отвечают за полный цикл работы с сенсорами — от разработки до тестирования детекторных модулей, а партнеры из Томского Академгородка создают плату детектора и адаптер, обеспечивающий взаимодействие с интерфейсной платой, разработанной в НИИСИ.
«На данный момент завершен этап конструирования, изготовления и испытания макетных образцов. Первые модули уже собраны и протестированы. В настоящее время идет работа над второй генерацией чипов. Уже проработаны и исправлены недочеты, которые возникли на первом этапе работы с макетными образцами. Экспериментальный образец — это обязательный этап создания полноформатного детекторного модуля», — добавил руководитель конструкторского бюро Центра «Перспективные технологии в микроэлектронике» ТГУ Максим Скакунов.
По словам ученых, разработка найдет применение в синхротронных центрах мирового уровня, в том числе на строящемся под Новосибирском синхротроне СКИФ, а также в системах досмотра грузов и медицинском оборудовании. При этом заместитель директора по микроэлектронике и вычислительным системам Курчатовского института Сергея Аряшева уже выразил заинтересованность в дальнейшем развитии совместных проектов.