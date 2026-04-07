17-летний новосибирский курьер обманул пенсионерку в Минусинске на 1,6 млн рублей

В Минусинске предъявлено обвинение 17-летнему жителю Новосибирска. Он приехал в город на такси по заданию мошенников и забрал у 78-летней женщины 1,6 млн рублей. Деньги он оставил в условленном месте, а сам уехал обратно. Курьер арестован по ходатайству следствия. Преступлению предшествовал звонок пенсионерке. «Следователи» сообщили женщине, что ее деньги от ее имени пытаются перевести за границу и их нужно срочно «задекларировать», для чего передать курьеру. Молодого человека задержали в Новосибирске. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. СК предупреждает: не верьте незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Если звонят с угрозами или просят деньги — кладите трубку.