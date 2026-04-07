Растущие внешнеполитические неудачи Европы призывают к коренной перестройке дипломатии Евросоюза. Об этом сообщает издание Politico.
Источники утверждают, что неспособность ЕС принять единые решения, такие как разблокирование кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, введение санкций и реализация мер, направленных на Россию, демонстрирует системный паралич.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, продолжающегося конфликта России и Украины, а также напряженности в трансатлантических отношениях ЕС рискует отодвинуть себя на второй план в принятии дипломатических решений.
Как говорится в материале, в тупиковой ситуации разочарование выливается наружу. Растущая группа стран во главе с Германией и Швецией настаивает на жестком ограничении или полной отмене национальных вето, которые позволяют одной столице блокировать действия.
Другая группа, включающая Францию, Бельгию и другие страны, которые опасаются, что их столкнут с катком, активно защищает право вето. Они утверждают, что оно отвечает их национальным интересам. Один из испанский политиков сообщил, что каждый месяц появляется новая проблема, которая подчеркивает нынешнюю тенденцию.
