Ананьева уволили с поста министра тарифной политики Красноярского края

Министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева уволили с должности. Информация об отставке появилась на официальном сайте регионального правительства.
Известно, что чиновника освободили от должности 6 апреля — в тот же день, когда его задержали по подозрению в получении взятки.
Исполнять обязанности главы министерства теперь будет Роман Дубровский, ранее занимавший пост заместителя.
Напомним, что в отношении Александра Ананьева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, Ананьев, будучи министром промышленности, энергетики и ЖКХ края, в августе 2022 года договорился о взятке в 10 миллионов рублей от представителя энергетической компании. В ноябре того же года он получил первую часть — 5 миллионов рублей. Передача денег, по данным правоохранителей, произошла на парковке у торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске.