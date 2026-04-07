Ананьева уволили с поста министра тарифной политики Красноярского края

Его обвиняют в получении взятки в 10 млн рублей.

Министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева уволили с должности. Информация об отставке появилась на официальном сайте регионального правительства.

Известно, что чиновника освободили от должности 6 апреля — в тот же день, когда его задержали по подозрению в получении взятки.

Исполнять обязанности главы министерства теперь будет Роман Дубровский, ранее занимавший пост заместителя.

Напомним, что в отношении Александра Ананьева возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Ананьев, будучи министром промышленности, энергетики и ЖКХ края, в августе 2022 года договорился о взятке в 10 миллионов рублей от представителя энергетической компании. В ноябре того же года он получил первую часть — 5 миллионов рублей. Передача денег, по данным правоохранителей, произошла на парковке у торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске.