Над Волгоградской областью сбили беспилотник 7 апреля

В небе над Волгоградской областью 7 апреля силы ПВО успешно перехватили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. Всего за прошедшую ночь военные ликвидировали 45 беспилотников в разных регионах России, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По информации Министерства обороны РФ, один из беспилотников самолетного типа был сбит именно над территорией Волгоградской области. Утром аэропорт временно ограничил работу. Эти меры действовали около получаса, после чего воздушная гавань вернулась в штатный режим.
