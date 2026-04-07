Более 800 студентов собрались в Хабаровском крае на открытие XXXII фестиваля «Студенческая весна — 2026». Молодые люди демонстрируют свои достижения в науке и творчестве в рамках президентского проекта, приуроченного к Году единства народов России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Фестиваль проходит по нескольким направлениям. Начался он с творческой программы, участие в ней принимают более 800 человек», — отметили в комитете по делам молодежи правительства края.
Первые выступления состоялись в Молодежном досуговом центре по направлениям: мода и театр. До 10 апреля будут представлены номера по вокальному, инструментальному, медиа и танцевальному направлениям, в оригинальном жанре, а также пройдут фестиваль-конкурс студенческих театров и региональная программа. В этом году просмотры проходят на площадках вузов и спортивного комплекса «Арсеналец».
В Хабаровском крае стартовал XXXII фестиваль «Студенческая весна — 2026». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовал XXXII фестиваль «Студенческая весна — 2026». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовал XXXII фестиваль «Студенческая весна — 2026». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовал XXXII фестиваль «Студенческая весна — 2026». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовал XXXII фестиваль «Студенческая весна — 2026». Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
«Продолжат фестиваль участники научно-исследовательской программы, в рамках которой состоятся конкурсы научных работ по 8 направлениям. Сейчас на проверке экспертов 139 работ, по итогам будут определены списки для участия в очной защите. Лучшие получат денежные премии: лауреаты I степени — 50 тысяч рублей, лауреаты II степени — 40 тысяч рублей, лауреаты III степени — 30 тысяч рублей», — отмечают в ведомстве.
Торжественный гала-концерт фестиваля состоится 20 апреля в Доме офицеров Восточного военного округа, где объявят победителей всех творческих и научных направлений.
Напомним, обладатели гран-при и победители региональной программы творческого программы фестиваля смогут войти в состав делегации края на «Российской студенческой весне — 2026».
Организаторами краевой «Студенческой весны» выступает комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края и Российский союз молодежи.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске началась подготовка к строительству современного студенческого городка. Межвузовский кампус разместится на территории ТОГУ в Краснофлотском районе. По новой концепции в нем будут 4 образовательных кластера (строительный, технологический, лингвистический, цифровых технологий), технопарк, спортивный и гостиничный комплексы.