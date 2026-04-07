«Имитация дерева и графит»: в Калининграде завершают ремонт 12-этажек на Московском проспекте

Подрядчик снимает леса с фасадов зданий.

В Калининграде завершают ремонт двух 12-этажек на Московском проспекте. Подрядчик снимает леса с фасадов зданий. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.

Многоэтажные дома располагаются на Московском проспекте, 116 и 120. Подрядчик привёл в порядок фасады зданий: выкрасил стены в белый и графитовый цвета, а также украсил их штукатуркой, имитирующей дерево. Специалистам осталось отремонтировать входные группы и установить новые двери.

«В домах теперь теплее за счёт нескольких штукатурных и окрасочных слоёв. Лоджии объединены в единое полотно алюминиевыми композитными панелями, которые не ржавеют и не выгорают на солнце. Цоколь оформляем бетонной плиткой в графитовом цвете. Это не только красиво, но и практично: глубокий оттенок и рельефная поверхность отлично маскируют уличную пыль и брызги грязи», — рассказали в фонде.

Ремонтом зданий занимается компания «Лестер». Организация выполняет работы за 70 миллионов рублей.

Привести в порядок фасады домов № 116 и № 120 изначально планировали ещё в 2023 году. До капремонта провели противоаварийные работы. Их выполнила компания «ТерраСтрой».

В последние несколько лет в Калининграде активно ремонтируют советские многоэтажки. Подрядчики обновили дома на улицах Баграмяна, Эпроновской, Октябрьской и Старопрегольской набережных и другие.

Фото: региональный Фонд капремонта.