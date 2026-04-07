Мать четверняшек из Петербурга оставили под контролем врачей в реанимации

Многодетной семье из Красного Села окажут необходимую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Петербурженку, родившую четырех детей, оставили в реанимации, она нуждается в дополнительном обследовании и лечении. Состояние новорожденных девочек также продолжили контролировать врачи. Выписку пока отложили. Об этом сообщил «Петербургский дневник». Семье, которая в одночасье стала многодетной, пообещали оказать всю необходимую помощь.

— Близняшки-четверняшки, да еще и монохориальные, — это настоящий подарок для Северной столицы, поэтому мы точно не останемся в стороне. Наша социальная система позволяет молодым родителям оформлять документы и пособия, не выходя из дома, но мы в любом случае будем всячески поддерживать. Я сказала папе малышек, что стану их личным куратором, оставила все свои контакты, — привело издание слова главы Комитета по социальной политике Елены Фидриковой.

Фидрикова добавила, что многодетной семье предоставят четыре кроватки, четыре коляски, четыре набора для новорожденного, а также две социальные няни — по одной на двое детей. Она не исключила, что Петербург может рассмотреть вопрос об улучшении их жилищных условий.