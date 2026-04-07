Нижегородцам советуют иметь «тревожный чемоданчик» на случай подтопления территорий

Также владельцам жилых домов и дач в ГОЧС Нижнего Новгорода посоветовали осмотреть свои участки на предмет хозяйственной утвари. То, что лежит во дворе, лучше переместить в безопасное место, чтобы вода не унесла вещи с собой. При наличии емкостей с горючими веществами, в частности, бензином, следует надежно закрыть их и убедиться в невозможности опрокидывания.