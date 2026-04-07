Нижегородцам советуют иметь «тревожный чемоданчик» на случай подтопления территорий

Пожилых родственников и детей лучше заранее отвезти в безопасное место.

Источник: Живем в Нижнем

В Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода подготовили правила безопасности для жителей территорий, подверженных подтоплению. В городе объявлен режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой.

Нижегородцам, чье жилье располагается на участках, которые могут оказаться под водой, рекомендовано заранее убрать снег и мусор, а также прочистить водоотводы. Все ценные вещи, а также запасы продовольствия стоит перенести из погреба и с первого этажа как можно выше.

Если в доме живут пожилые люди и дети, можно заранее перевезти их в безопасное место. Необходимо позаботиться и о животных.

Также специалисты рекомендуют собрать «тревожный чемоданчик» — набор необходимых вещей, которые могут пригодиться в период отъезда. Во время весеннего паводка важно следить за метеосводками, чтобы своевременно принять меры.

Также владельцам жилых домов и дач в ГОЧС Нижнего Новгорода посоветовали осмотреть свои участки на предмет хозяйственной утвари. То, что лежит во дворе, лучше переместить в безопасное место, чтобы вода не унесла вещи с собой. При наличии емкостей с горючими веществами, в частности, бензином, следует надежно закрыть их и убедиться в невозможности опрокидывания.

Тем, чья земля и жилье могут оказаться в зоне подтопления, стоит подготовить лопаты и ведра, по возможности — бытовую технику для откачки воды, например, электронасос.

Фото: Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.