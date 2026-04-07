Комитет по делам образования объяснил новый пропускной режим в школах Челябинска

«Такое решение принято городской антитеррористической комиссией. Информация была доведена до педагогического состава и законных представителей через чаты. Родителей просим отнестись с пониманием к вводимым мерам, они направлены на обеспечение безопасности детей», — прокомментировали в городском комитете по делам образования.
Теперь личные вещи учащихся досматривают сотрудники охраны в присутствии педагогов. О подобных проверках и скоплениях людей у входа сообщали и в других школах города.
Напомним, что усиление мер произошло после инцидента 26 марта, когда девятиклассник выстрелил в одноклассницу и выпрыгнул из окна школы в Ленинском районе. В результате оба подростка попали в больницу. По данному факту возбуждено три уголовных дела.