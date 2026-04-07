Axios: Демократы инициируют импичмент главы Пентагона Пита Хегсета

Член Палаты представителей от Демократической партии США родом из Ирана Ясамин Ансари объявила о намерении внести статьи об импичменте против главы Пентагона Пита Хегсета. Причиной стало его руководство военной операцией против Ирана. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил портал Axios.

В своем заявлении Ансари обвинила американского министра в «неоднократном нарушении присяги и долга перед Конституцией», а также в том, что он «безрассудно подвергал опасности военнослужащих США». Парламентарий призвала кабинет министров применить 25-ю поправку для отстранения президента страны Дональда Трампа, сославшись на его нецензурное обращение к правительству Ирана в социальных сетях.

По мнению журналистов, попытки импичмента не будут успешными, поскольку республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, а для осуждения чиновника исполнительной власти требуется большинство в две трети голосов в Сенате. Такую же инициативу выдвигала конгрессвумен Шри Танедар, но голосование по этому вопросу до сих пор не провели, передает портал.

В январе конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала представителей Демократической партии рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента Дональду Трампу из-за начатой им операции в Венесуэле, в ходе которой американские военнослужащие вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в Венесуэлу.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше