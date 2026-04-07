Axios: Демократы инициируют импичмент главы Пентагона Пита Хегсета

В своем заявлении Ансари обвинила американского министра в «неоднократном нарушении присяги и долга перед Конституцией», а также в том, что он «безрассудно подвергал опасности военнослужащих США». Парламентарий призвала кабинет министров применить 25-ю поправку для отстранения президента страны Дональда Трампа, сославшись на его нецензурное обращение к правительству Ирана в социальных сетях.
По мнению журналистов, попытки импичмента не будут успешными, поскольку республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, а для осуждения чиновника исполнительной власти требуется большинство в две трети голосов в Сенате. Такую же инициативу выдвигала конгрессвумен Шри Танедар, но голосование по этому вопросу до сих пор не провели, передает портал.
В январе конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни призвала представителей Демократической партии рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента Дональду Трампу из-за начатой им операции в Венесуэле, в ходе которой американские военнослужащие вывезли из страны ее президента Николаса Мадуро.