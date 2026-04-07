Аэропорт Волгограда возобновил работу утром 7 апреля

В международном аэропорту Волгограда 7 апреля утром произошли изменения в работе. В 5:38 утра ввели временный запрет на прием и отправку самолетов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Однако уже через полчаса все ограничения сняли, и аэропорт возобновил свою обычную деятельность.