Аэропорт Волгограда возобновил работу утром 7 апреля

В международном аэропорту Волгограда 7 апреля утром произошли изменения в работе. В 5:38 утра ввели временный запрет на прием и отправку самолетов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Однако уже через полчаса все ограничения сняли, и аэропорт возобновил свою обычную деятельность.
Решение о временном закрытии приняли, чтобы гарантировать максимальную защищенность гражданских самолетов и пассажиров. Теперь аэропорт Волгограда продолжает работать в обычном режиме, обслуживая рейсы и пассажиров без каких-либо перебоев.