Организаторы теракта в «Крокусе» хотели устроить второй теракт в Москве

Организатора теракта в «Крокус Сити Холле» собирались устроить еще один теракт на территории Москвы, однако впоследствии отказались от этого плана и решили напасть только на «Крокус» усиленной группой, сообщил один из участников судебного процесса ТАСС.
«Как установлено следствием, проживающий за рубежом куратор Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на “Крокус Сити Холл”. В нем должны были участвовать два человека, в “Крокусе” — три», — сказал собеседник агентства. Сайфулло — псевдоним куратора террористов, объявленный в розыск. Он находится не в России.
Место и способ совершения второго теракта не уточняются. Известно лишь, что «в результате планировалось убить много людей».
Изначально в теракте должны были участвовать трое: Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода; впоследствии, за неделю до теракта, к группе присоединился еще один — Мухаммадсобир Файзов.
Западный окружной военный суд 12 марта приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду к пожизненному лишению свободы. Еще 11 фигурантов, которых следствие считает пособниками, также получили пожизненные сроки, а четверым другим назначили наказание от 19 до 22 лет.
В конце марта обе стороны процесса обжаловали приговор суда: осужденные считают приговор чрезмерно суровым, а потерпевшие — излишне мягким. Защита последних, комментируя приговор, призвала вернуть смертную казнь.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в здание, открыли огонь по зрителям и затем подожгли зал. Пожар быстро охватил помещения, полностью потушить его удалось только к вечеру 23 марта. В результате теракта погибли 150 человек, пострадали 609.
