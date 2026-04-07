Организаторы теракта в «Крокусе» хотели устроить второй теракт в Москве

«Как установлено следствием, проживающий за рубежом куратор Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы. Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на “Крокус Сити Холл”. В нем должны были участвовать два человека, в “Крокусе” — три», — сказал собеседник агентства. Сайфулло — псевдоним куратора террористов, объявленный в розыск. Он находится не в России.