Под Волгоградом с поличным поймали орудовавших на Дону браконьеров

В Иловлинском районе Волгоградской области правоохранители задержали рыбаков, сетями выгребавших рыбу из Дона. Местные жители в возрасте 42 и 36 лет поставили на реке запрещённые орудия лова и накануне под покровом ночи приплыли их проверить.

— Приятели вступили в преступный сговор и отправились на левый берег реки Дон в 3 км выше по течению х. Стародонской. Не имея разрешительных документов на вылов, они использовали надувную лодку с мотором и запрещенное орудие лова — плавную сетку, — сообщили правоохранители.

В общей сложности до того, как силовики провели задержание, браконьеры успели достать из сеток 29 экземпляров рыбы стоимостью 21 тысяча рублей.

Отметим, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, исправительные работы или штраф в размере до 1 млн рублей.

Фото: полиция.